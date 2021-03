¡Tenemos Presidente!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Muy claro y preciso el mensaje de nuestro Presidente.



Pero hay una cosa que muchos no se dan cuenta: que gobierna el que votamos y no los sindicatos, como ocurrió durante los últimos 15 años.



Lógicamente siempre aparecerá la oposición con las críticas preparadas.



No se dan cuenta que pierden credibilidad si no reaccionan y presentan argumentos creíbles...