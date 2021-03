Sr. Presidente:

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me sigue impactando, me impresiona, me deja sin palabras.



Es un Presidente o es un extraño hito de la escena política que nos ha cautivado con su inteligencia, su carisma, su claridad al expresarse, su enciclopédico conocimiento de todos los temas y con su humildad.

“Mi familia y yo nos vacunaremos cuando nos toque y con la vacuna que nos toque”; esas fueron sus palabras.



La oposición está anonadada, desorientada, incrédula ante la pericia del manejo de las decisiones del gobierno y tira manotazos enceguecidos por la impotencia ante sus acciones.



El pasado lunes 22, el Presidente en conferencia de prensa dejó clara y rotundamente establecido el proceso de vacunación, dando por tierra con las nefastas predicciones que el FA auguraba, insistiendo obcecadamente en las falencias que predecía.



¿Cómo será lo que siga? ¿Cómo reaccionará la oposición ante un golpe de “knock-out”?



Es hora de que el FA reconozca que se enfrenta a una muralla bien construida. Es hora de razonar con argumentos, rever su estrategia en su rol de opositor y buscar encuentros con el gobierno por su propio bien. Para intentar recuperar, aunque sea, una parte de su desteñida imagen; procurando consensuar diferencias y ayudando a cerrar la notoria grieta ciudadana… “por el bien de todos los uruguayos, hastiados ya de caprichosas y reiteradas tonterías e infantiles berrinches que nada aportan a la convivencia ciudadana”.