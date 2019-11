¡Tenemos Presidente!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Felicitaciones a la fórmula Lacalle - Argimón y a todo el pueblo uruguayo por este gran triunfo.



Comienza una nueva etapa para nuestro querido Uruguay, comienzan los cambio para volver a ser el país serio y respetado que supimos ser.



Contra viento y marea, contra mentiras y bajezas, se trabajo y luchó pero se logró.



Todos aquellos que trabajan o estudian y quieren que se valore su esfuerzo, todos aquellos jubilados que no quieren que los esquilmen, todos aquellos que queremos que nuestros hijos vivan en un país seguro y en un país de oportunidades, todos aquellos que queremos se eduque en valores (responsabilidad, respeto, trabajo, esfuerzo), todos aquellos que queremos un país tolerante que no imponga ideologías, todos los que queremos un país unido sin divisionismo, todos ellos confiamos en Luis y su equipo.

No va a ser un camino fácil, hay mucho para arreglar, pero ahí vamos a estar para apoyarlos.



¡Arriba el Uruguay!