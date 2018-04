Al Sr. Presidente

Tristeza, rabia e importencia



@| Con toda mi consideración y respeto espero que le lleguen estas humildes palabras que no dudo para nada traducen el sentir de muchos de mis conciudadanos.



Dr. Tabaré Vázquez me dirijo a usted por este medio porque creo que con sinceridad y honestidad, usted juró ser Presidente de todos los orientales hasta que su mandato terminase… Al paso que vamos la fuerza a la que usted pertenece solo va a quedar gobernando pichis, ladrones, asesinos y… narcos.



¡Qué tristeza que nuestro país grande en historia a pesar de sus pocos años, se haya transformado en lo que es hoy!



El Uruguay chiquito pero enorme en principios democráticos, la antiguamente (ya parece tan lejos!) llamada la Suiza de América, se ha transformado en un nido de ratas donde cada día sus ciudadanos… sí sus ciudadanos Sr. Presidente, tienen la vida de regalo, en cada esquina, en cada supermercado o en cada tienda y aún en sus casas porque son asesinados, asaltados o simplemente aterrorizados por una realidad que no respeta ni edades ni géneros!



Usted engatusa al mundo con sus teorías sobre las normas a usar para disminuir el consumo del cigarrillo y el alcohol. Y a su vez recibe aplausos por abrirle las puertas a la marihuana, cuando aquellos que se pierden más son los que recurren a la droga y se escudan en su permisividad… ¡En la permisividad que da el no querer “reprimir”! ¡Y eso aporta y aporta… votos!



Discute con los trabajadores del campo porque cree que le faltan el respeto, cuando la verdad es que están hartos del poco apoyo que reciben y son una de las bases de nuestra mayor riqueza, sin embargo la gente del Mides recibe por hacer poco y nada ¿Votos asegurados también?



Pero sobre todo y lo más grave, permite y no parece querer ver, que entre sus ministros, sobre todo aquel de quien más depende la vida de sus ciudadanos, se escuda siempre culpando a las víctimas para no hacerse responsable de su incapacidad. ¡Por favor haga algo al respecto… nos están tomando el pelo y avasallando nuestra inteligencia, a todo el pueblo uruguayo. ¡No se puede más!



¡Señor Presidente, despierte por favor! ¡Que la historia hable de usted como alguien honesto, pero sobre todo jugado por su gente, que sin duda no lo son solamente quienes lo votaron, sino todos aquellos que día a día salen a trabajar con miedo pero con coraje para pagar sus cuentas y todos los impuestos que su gobierno ha puesto! ¡Aunque pertenezcan a la otra mitad del país que no lo votó! Hace rato que compañeros de su fuerza política se muestran como héroes frente al mundo… ¡qué vergüenza! ¿Ejemplos de qué? …¡de asesinatos, secuestros y robos! ¡Qué tristeza!, que nuestros representantes en el exterior no sean ya escritores, músicos, médicos, arquitectos etc.… Habla de nuestra decadencia como pueblo en valores que nos transmitieron nuestros padres y abuelos. Marketing tan equivocado como el que atrae a turistas extranjeros que llegan a nuestro país y muchas veces no volverán más porque al poco rato de hacerlo a nuestras maravillosas playas o a nuestras turísticamente ensalzadas ciudades, ¡los desvalijan al toque!



Señor Presidente, ¡no se puede más! Nuestros niños y adolescentes merecen que usted cumpla con su deber… para no querer irse de nuestro querido país. Que la gente de bien y trabajadora, sea del estrato social que sea, pueda salir a la calle sin el miedo en la garganta de no saber si ese día vuelve a casa… pertenezca o no a su fuerza política. Pelee por su gente, usted es el Presidente de todos los uruguayos. ¡Mal que nos pese a quienes no lo votamos! Haga por favor que la Historia lo recuerde porque luchó por cuidarnos… porque ¿sabe qué Sr. Presidente? Al paso que vamos, si su fuerza política volviese a ganar las elecciones en este país tan querido, ¡sólo van a gobernar a la escoria!