La Presidencia de Jorge

El más inteligente y brillante



¡Viva Batlle!



Si la memoria no me falla referente a la saga de los Batlle en el poder de la República Oriental del Uruguay, he de expresar que han sido políticos todos ellos valerosos, inteligentes y fundamentalmente patriotas y honestos.



Lorenzo fue el primero en una época de conformación del Estado; luego José Batlle, el más trascendente por haber sido transformador del Estado y generador del desarrollo de las clases populares; Luis Batlle Berres, presidente muy honesto y de una vigencia demostrativa de amor por la patria, confrontado desde una posición valiente con el presidente Perón, sin aflojar las tensiones existentes en defensa de nuestra patria.



Y por último, Jorge Batlle, del que se decía de su incapacidad para administrar negocios.



Jorge fue la persona más inteligente de los presidentes del siglo XXI del país.

Lo realizado durante la crisis del 2002 fue brillante; cayendo nuestro país en riesgo de default y la crisis por la aftosa que afectó a los productores rurales.



Jorge supo sobrellevar la crisis con medidas restrictivas en el gasto indebido promoviendo y recibiendo apoyo de organismos de crédito internacionales y de los EE.UU. de manera especial. Su inteligencia hizo que el Uruguay bajara su deuda, disminuyera la plantilla considerablemente de empleados públicos y evitó el default. Jorge era pueblo y tan así era que no quería guardaespaldas, que hoy la clase política los tiene por decenas.

Jorge siendo joven iba por los barrios estimulando a la juventud. Yo con 18 años, participé de una reunión con él y una gran cantidad de jóvenes en Las Acacias.



Toda la clase política debería homenajear a la familia Batlle; histórica por lograr el bienestar y el crecimiento de la sociedad uruguaya.