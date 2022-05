¡Yo presente!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Pareciera que hay gente que no entiende la “causa” de los desaparecidos e intervienen con frases reclamando sobre militares asesinados, sobre grupos de terroristas del MLN-T que atentaron contra la democracia y cosas así. Que por cierto son ciertas y tan lamentables como que no se sepa lo que pasó con los desaparecidos. Ni siquiera se habla de los otros asesinatos, como por ejemplo el de la maestra Elena Quinteros. Mucho menos se defienden las acciones de los integrantes del MLN-T, como en mi caso, las repudio totalmente.



Son, ni más ni menos, traidores a la patria que atentaron contra la democracia, tomaron la decisión de decidir quiénes vivían y quiénes no, de forma arbitral dando muerte a quienes quisieron impunemente. Y a otros, hacerlos desaparecer.



Los republicanos eso lo entendemos claramente. Quienes no estamos de acuerdo y rechazamos lo que hizo el MLN-T también rechazamos y repudiamos lo que hicieron aquella otra cosa. ¿Por qué no lo hicieron con Mujica, Huidobro o qué se yo, cualquiera de los otros líderes? (Si se trataba de eso, ¿no?).



Hicieron como quisieron, de la forma que lo hicieron y vaya a saber por qué cada cosa. Simplemente fueron “dioses” de elegir quiénes sí y quiénes no. Al igual que lo hicieron los del MLN-T.



Por eso, tanto una cosa como otra, son repudiables y diferenciarse de eso sin dudas ayuda a tomar posiciones.



Detrás de esos desaparecidos, que hayan hecho lo que hayan hecho, hay familias. Familias que seguramente seguirán trasladando ese dolor, esa incertidumbre y esa lucha por querer saber de su árbol genealógico, a las siguientes generaciones. Por esto, jamás terminará. Seguirá siendo siempre una piedra en el zapato en la conciencia de los uruguayos y una obligación de quienes sentimos esa solidaridad, de que tienen que saber.



Entiendo cuando se habla del “curro” de los desaparecidos y de quienes hacen política con eso. Y también lo comparto. Pero no es sólo eso, ni son todos. Como decía más arriba, la verdad y el saber es lo único que puede poner un final a este espantoso período de la vida del país. Y también, el posicionamiento en estos temas son los cimientos para la construcción de nuestro futuro y para no repetir las historias.



Yo quiero que esas familias puedan saber.



¡Yo presente!