Preocupante falta de empatía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|He visto con gran preocupación en un noticiero nacional, las manifestaciones de varias personas quejándose por tener que esperar una o dos horas para hacerse un hisopado.



Me preocupa y me llama la atención la falta de empatía de esas personas que parece que vivieran en otro planeta; no habiéndose dado cuenta de que hace casi dos años que vivimos en medio de una pandemia mundial, que ha exigido muchísimo esfuerzo al personal de la Salud. Y que ahora vuelve, con esta nueva ola de contagios, a obligar al personal médico y de enfermería a un nuevo y brutal esfuerzo para poder cuidar a todos los compatriotas.



Pero estos uruguayos exigían rapidez; no querían esperar e incluso, una persona manifestaba enojada que había pedido que le hicieran el hisopado en su domicilio y que como le respondieron que era muy difícil, “había tenido que ir a hacer cola con espera para hacerse el test”. Es alarmante la falta de criterio y solidaridad en estos momentos tan difíciles que se están viviendo. No se dan cuenta de la gravedad de la situación, con decenas de miles de personas haciéndose los tests y de infectados diarios.



Gran falta de sensibilidad y empatía con el personal sanitario que trabaja con gran dedicación para salvar la vida de todos nosotros.



Me gustaría saber si estas personas tan demandantes fueron igualmente exigentes al momento de cuidarse; seguramente no tomaron las precauciones necesarias. Egoístas para los que el resto de la sociedad no existe, ni les importa. Solo ellos. Muy triste y lamentable.