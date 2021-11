Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los mayores de 60 años estamos muy preocupados.



Por supuesto, queremos recibir la tercera dosis de Pfizer Biontech, de la que ya hemos oído que es la más efectiva; y a pesar de estar agendados muchos de nosotros porque nos tocaría próximamente en el corriente mes de noviembre, aún no hemos recibido fecha efectiva de realización de la misma.



Por supuesto comprendemos, valoramos y aplaudimos todo lo hecho, no sin esfuerzo, por el gobierno con su destacado Sr. Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas a la cabeza.



Sin embargo, ante un cierto crecimiento de los casos de Covid-19 en los últimos días y teniendo en cuenta las fronteras abiertas, la realización de dos finales entre equipos brasileños en días, etc. no podemos dejar de inquietarnos por no saber cuándo seremos convocados.



Pedimos, por otra parte, a las autoridades, extremar los cuidados y controles. Esto no puede, no debe dispararse. Y, lamentablemente y a modo de ejemplo, los protocolos se han ido volviendo menos severos, puesto que alguien cercano que concurrió al último clásico, me contó que nadie le pidió que mostrara su certificado de vacuna al ingresar.



Estas omisiones no pueden pasar, como tampoco se puede permitir que docentes y o trabajadores de la Salud, que deciden No vacunarse, estén en contacto o haciéndose cargo de niños y o personas internadas o que concurren a los centros de salud.



Ya está comprobado que el 80% de los internados graves en CTI hoy, no están vacunados, independientemente de que tengan o no comorbilidades más o menos serias.



Por todo lo cual, pedimos y apelamos a la sensibilidad y responsabilidad de nuestras autoridades para subsanar esta demora cuanto antes.



Será en beneficio de todos quienes confiamos en la protección de la vacuna, mal que les pese a los negadores de siempre.