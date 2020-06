Preocupaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La Mesa Política del FA está muy preocupada y pide aclaraciones, especialmente su Presidente, el Esc. Sr. Javier Miranda. Y está bien la preocupación; que si se filtró un audio de la Sra. Vicepresidenta Esc. Beatriz Argimón, o que si pusieron el cuadro del Insp. Castiglioni. Y después está el llamado a Comisión de Diputados; el caso del soldado por un hecho de muerte hace 48 años.



Está muy bien que el FA., hoy oposición, se preocupe porque el gobierno trate de gobernar con transparencia, como tiene que ser en régimen democrático.



¡Qué lástima que durante 15 años no dijeron nada del desbarajuste al que nos llevó el FA!



¿Se acuerdan en 2016, cuando se destapó el caso de Raúl Sendic y manifestaron todos juntos, incluidos el Presidente Dr. Tabaré R. Vázquez, que era un complot de la oposición, de la derecha, la prensa, etc.?

Tampoco dijeron nada de las componendas del Mides, con la "compañera" Marina a la cabeza.



Y no hablemos del Fondes, Envidrio, la Regasificadora, los Hornos de Ancap y siguen otros.



Está muy bien que hagan oposición, pero en serio, con responsabilidad, porque si siguen así, no vuelven más.



En octubre y noviembre el pueblo los castigó, pero no teman que hay más, en setiembre, sin duda morderán el polvo de la derrota.