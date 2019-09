Preguntas a Oscar Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Este señor dice que los candidatos de la oposición no tienen vida social, sindical, o gremial. No están en una cooperativa, en un sindicato, en una organización de derechos humanos y otras tantas cosas. También parece que no se puede estudiar en un instituto privado. Es lo que pasa con toda esta gente, siguen viviendo en los 60, la lucha de clases, nacionalización de la banca, sustitución de importaciones y otras tantas cosas que ya se probaron que no funcionan en ningún lado y lo único que traen es más pobreza. Como decía Jorge Batlle, les gustan tanto los pobres que los reproducen. La palabra privado es como nombrar al diablo. Para ellos es preferible que el Clínicas siga como está antes que se lo den a privados, no importa que se mejore la atención justamente a la gente que va a ese Centro y no tiene recursos. Otro ejemplo fue el Proyecto que planteaba López Mena en la Rambla, es preferible que siga siendo un nido de ratas antes que una obra, que daría trabajo a mucha gente y a nuestra ciudad algo más de color y presencia.



Dicho todo esto habría que preguntarle lo siguiente:

¿Alguna vez hizo algo por la educación de los pobres de algún barrio carenciado como por ejemplo Talvi con el liceo Impulso?

¿Porqué hace tanto tiempo que Ud. preside el Sunca? ¿No hay ninguno mejor? ¿Lo eligen por voto secreto? ¿O es la patota que lo apoya? ¿No será por esto que dice que Venezuela es una democracia? ¿Querrá Ud. aplicar el mismo sistema en el Uruguay? ¿No se podrá formar otro Más Unidos que Nunca como en la mutual? ¿No le pasará lo mismo que a Saravia?

¿Cuánto gana por mes? ¿Quién le paga el sueldo? ¿Conocerá como es un ladrillo? ¿Sabe cómo se hace un balde de mezcla? ¿Se acordará?

¿Es verdad que si un obrero de la construcción no quiere adherirse al paro lo convencen de buenos modos? ¿A qué hora dejan de bajar materiales para continuar la obra? ¿Si algún obrero trabaja muy rápido los amigos suyos del sindicato le sugieren que está perjudicando a los demás?