La pregunta del millón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| ¿El programa del Frente Amplio son solo sugerencias para Martínez?

¿O lo que opina Martínez son solo sugerencias para el Frente Amplio?

Nos sorprendió a todos e inclusive a los integrantes del partido del gobierno, lo afirmado por Martínez en el debate, en el sentido de que el programa del Frente Amplio no es el de él y que él es él y el Frente Amplio es el Frente Amplio, despreciando las intelectualidades de su partido.

De acuerdo a esto creo que el talón de Aquiles de Martínez y del Frente Amplio a partir de ayer, es el programa oficial de la "coalición multicolor", “Compromiso por el país”, del que tantas veces han hablado y dicho que es algo poco claro y genérico... pero mirando la interna del partido del gobierno, resulta que si los papelitos del Frente son solo sugerencias, entonces directamente no tienen un programa de gobierno... o sea que no tienen plan ni programa público con promesas y propuestas.

Mientras en el Frente Amplio debaten sobre "sugerencias de historietas" y si Martínez es Martínez y el Frente es el Frente, la coalición avanza con un firme documento base del acuerdo de la coalición: “Compromiso con el país ”que se remite a diferentes puntos del quehacer nacional, todos ellos elaborados de tal manera que sean creíbles, serios y cumplibles que detallo:

“Un gobierno con las cuentas en orden; Un Estado inteligente y transparente; Empresas públicas al servicio de la gente; Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad; Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas; Una Policía respetada, una sociedad pacífica; Una política de defensa adecuada al siglo XXI; Transformar la educación; Proteger a los más débiles; Agenda de derechos; Proteger el mundo del trabajo; Cuidar la salud de los uruguayos; Medio ambiente y bienestar animal".



Las sugerencias que Martínez dice que elaboró el Frente Amplio, no podemos detallarlas ni tomarlas, para analizarlas como documento serio y cumplible, ya que el propio Martínez las descalificó, cuando afirmó que no las tomaría en cuenta ya que él tenía sus propias "sugerencias" y que el final el Frente Amplio era el Frente Amplio y él era él.



Hasta ahora pensamos que el documento programático del Frente Amplio: “Logros, Hacerlo Mejor” que hace mención a 14 áreas, era un documento analizado, pensado y aprobado por la masa popular del Frente que son las bases, pero no es así.



Esperamos hasta el 24 para conocer cuales son las sugerencias oficiales del partido del gobierno y que no siga sacudiendo “programitas de historieta”.