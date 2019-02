Prefiero seguir escuchando al "Mago"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevamente salieron al ruedo los candidatos. Y Nuevamente con las mismas consignas. A tono con el carnaval, envueltos en la bandera uruguaya como para darle solemnidad a la cosa, lo que sería equivalente a juramentar sobre las sagradas escrituras. Nuevamente a defender sus logros, pero minga de reconocer sus fallas, sus fracasos.



Nada de reconocer su impotencia para mejorar la seguridad. Empero todavía recurren a su caballito de batalla favorito (que a esta altura es un matungo viejo y cansado) de combatir las causas de las delincuencia. Nadie habló de revertir los procedimientos en materia de represión, de justicia, que no han hecho otra cosa que alentar a delinquir.



Como siempre, nada de especificar, sino tratar de diluir ese azote que sufrimos todos con las clásicas consignas de internacionalizar el flagelo.

“La gente es mala y comenta”, eso ya no corre, en realidad “La gente viaja y comenta”.



Así nos enteramos de tantos lugares donde se puede dejar la cartera con tranquilidad junto a nuestro asiento, caminar hasta altas horas de la noche sin problemas. También en regímenes marxistas por supuesto. Pero ahí el que delinque sabe lo que le espera, no va arreglar con un “perdón hermano”, no va a salir en poco tiempo para volver a lo mismo. No va a haber el contrasentido de enjuiciar al que hace el arresto o reprime al infractor. No van a poder más las opiniones de “buenos samaritanos” que velan celosamente por los derechos de los infractores, sobre un sentimiento de indefensión como sucede en nuestro país.



Como será la cosa cuando una ministra argentina en su afán de tratar de justificar comparando con el que está peor (argumento archi-repetido por nuestro oficialismo) esgrimió que ¡en Montevideo hay más asesinatos que en la Argentina! Dio cifras concretas: la tasa de homicidios en ese país se ubicó en 8,1 cada 100.000 habitantes y para la ciudad de Montevideo fue de 11,7.



Que quede bien claro: si no sucumben más ciudadanos (trabajadores en su mayoría, muchos afiliados al Pit-Cnt) es porque los delincuentes no quieren.

Y nadie de estos “embanderados” (descuento su honestidad) sin ruborizarse hasta la médula, puede atreverse a prometer nada nuevo en materia de seguridad, porque aunque quisiera sabe que muchos de los que trabajan por sus candidaturas le van a dar la espalda, le van a poner piedras en el camino al momento de querer cambiar algo. Pero sí alguien se animó a decir que la gente no quiere allanamientos nocturnos, argumento engañoso, egoísta e insensible que este hombre antepone ante la seguridad ciudadana. Se sabe que los allanamientos que se necesitan en democracia no son a los que subrepticiamente alude este “orador de barricada”.

¿Le parece lector que necesitan más tiempo? ¿Qué hay que concederles un alargue?, cuando ya dejaron atrás los penales.



Hay quienes critican a los que todavía escuchan a Gardel, dicen que ya no aporta nada nuevo, pero por lo menos este hombre grabó más de mil temas, tiene variantes, y todavía surge por ahí algún inédito, en cambio estos postulantes patéticos usan los mismos cuatro o cinco versos de toda la vida.