A los precandidatos

@|Ya se vislumbra que esta campaña será sucia, los porcentajes están muy ajustados y nada es garantido.



Es válido entonces que un candidato desestime a un competidor por el hecho de vivir en tal o cual barrio reflotando la idea la de lucha de clases. Misma separación de clases que durante 15 años de gobierno y un ministerio creado para eso, continúa más que vigente.



¡Sépanlo! Que como está la cosa estamos mucho más interesados en soluciones reales a los problemas sociales que tenemos: educación mediocre, justicia a favor del delincuente, problemas de vivienda e integración, personas en situación de calle, impuestos altísimos, precios de productos básicos carísimos, pérdidas de fuentes laborales sin reconversión, policía reprimida, etc.



Resumiendo, dejen de tapar el sol con un dedo desviando la atención y digan claramente no sólo que van a hacer, sino cómo van a lograrlo, que somos muchos los que queremos un país mejor y no vamos a regalar nuestro voto.