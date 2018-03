Pre-acuerdo con UPM

@|Han pasado 4 meses desde que se firmó dicho pre-acuerdo en el cual Uruguay se comprometía a realizar inversiones en infraestructura, tanto rutas como el nuevo tendido desde Paso de los Toros al Puerto de Montevideo, como también la adecuación de un muelle exclusivo para los buques que transportarán la pasta de celulosa al extranjero como también el dragado para el acceso de dichos buques a ese muelle.



4 meses en los cuales ha hablado el Ministro de Economía, Danilo Astori, diciendo que dichas obras debían estar prontas para el 1º de Febrero del 2020, para que en ese momento UPM decida si construirá la nueva planta o no.



Pero fue claro diciendo que si las obras no estaban prontas para esa fecha, se caía el pre-acuerdo firmado.



4 meses han pasado y no hubo un proyecto de ley para las expropiaciones necesarias para el nuevo tendido de las vías; tampoco hubo ningún llamado a licitación para los varios miles de kilómetros de rutas nacionales que el gobierno se comprometió a reparar. Van pasando los meses, las semanas, los días y el gobierno no sale de su letargo veraniego.



Hasta ahora todo aparenta que nos contaron un cuento para ganar tiempo, pero el tiempo se acaba. Para los 180 kilómetros que unen Montevideo con Colonia tardaron varios años y aún no han terminado. Son miles de kilómetros de rutas que supuestamente el gobierno se comprometió a arreglar y quedan solo 23 meses y no hay ninguna licitación redactada para realizar un de los varios llamados que el gobierno debería hacer.



Al final tenemos que admitir que el colono tenía razón cuando le dijo al Presidente de la República lo que le dijo.