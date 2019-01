Pozos de mi ciudad

@|Soy del barrio Centro y todas las calles presentan rajaduras, grietas, pozos profundos que dificultan el tránsito tanto de vehículos como de personas.



El otro día, una vecina al cruzar la calle San José puso el pie en uno de esos pozos de la vía pública, se calló y rompió la cadera…



Pagamos impuestos permanentemente y así debiera ser el mantenimiento, permanente, como en las rutas.



Sin embargo, cuando hay que hacer una obra, no hay dinero y hay que pedir fondos al BID.



Entonces, ¿dónde van nuestros aportes permanentes, si no hay limpieza ni mantenimiento de veredas y calles?



Cuando uno sale del país, a cualquier lado, nota inmediatamente lo descuidado y roto que está Montevideo, desde los graffitis que no se combaten hasta esta preocupante situación de las calles y calzadas.

En las rutas mueren personas, en las calles también hay consecuencias nefastas, como la que les comento, aunque pasen inadvertidas…



Esperamos siempre ver resultados por el pago de los onerosos y numerosos impuestos…