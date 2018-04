Postura del Uruguay

Lula en prisión



@| “Todo depende del cristal con que se lo mire”: bajo el lema impuesto a sus seguidores por Mujica de que “lo político está por encima de lo jurídico”, la posición de nuestro gobierno respecto a la política exterior es vergonzosa. Maduro ha ido transformándose cada vez más en un dictador, violando sistemáticamente todo lo que signifique democracia, hambreando al pueblo venezolano y dejándolo sin medicamentos, pero nuestro gobierno calla y otorga. Mientras habla de buscar salidas, se opone a tomar medidas o a hacer declaraciones ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a la Constitución que, día a día, ocurren en Venezuela, bajo el pretexto de no intervenir en lo que hace “un gobierno democrático” (lo que, obviamente, ni ellos mismos se creen). Nunca salieron nuestro ex presidente, nuestra vice ni los legisladores del Frente Amplio o el PIT CNT, a decir una palabra para defender al pueblo que recibió a tantos uruguayos que huyeron de la dictadura.



En cambio, qué posición tan contundente que tomaron a favor de Lula, quien obviamente no está enjuiciado solo por lo del apartamento en Guarujá. Recuerdan por qué fue preso Al Capone, a quien nunca habían podido detener por sus verdaderos crímenes y delitos. Por evasión de impuestos...



Hay que empezar por donde se puede. Pero aquí los compromisos asumidos (que no sabemos cuáles son, pero que obviamente existen) determinan los caminos a tomar, lamentablemente no en base a valores morales, siguiendo ciegos y sordos ante todo lo que salta ante nuestros ojos.