Post referéndum

@|El triunfo del No del pasado 27 de marzo, permite sortear la barricada que los sindicatos pusieron en el camino del gobierno. Pero esto es sólo el comienzo, pues ya conocemos que la izquierda uruguaya siempre tiene un plan alternativo para generar problemas. En una reciente entrevista que le realizaron a Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, adelantó que el próximo enfrentamiento va a ser contra la reforma de la seguridad social, proyecto que aún no conocen, pero por las dudas ya están en contra.



Si este tipo de acciones las intentaran hacer en sus paraísos ideológicos de Cuba o Venezuela, serían acusados de subversivos y les generaría una pena de por lo menos 20 años de prisión. Tampoco ahí existen los sindicatos, ni los derechos humanos, ni la ayuda social.



La mayoría rogamos para que de una vez por todas tomen la decisión de irse. Le harían un gran favor al país y ustedes estarían en el paraíso deseado.



A Gerardo Rodríguez lo denunció el senador Sebastián Da Silva, porque en el año 2018 disfrutó de 1700 horas libres por licencia sindical, lo que equivale a 200 días en el año. Mientras muchos trabajan alrededor de 300 días en el año por un sueldo mínimo, este sindicalista trabaja sólo 100 ganando aproximadamente $200.000 por mes.



Habla de privilegios de otros, ¿y esto qué es? ¡Hay que eliminar estos privilegios de una vez por todas!



Queda claro que quienes mueven lo hilos del Frente Amplio son los sindicatos.



Todo este malgasto de dinero en el referéndum fue generado por Gerardo Rodríguez, quien incluso fue quien recomendó a Esteban Valenti, para manejar la campaña del Sí. Probablemente, como otros ex dirigentes sindicales le gustaría estar en el Parlamento, aunque ahí sólo tiene el puesto asegurado por cinco años y no como ahora que por más que no labure y se haga el distraído por la bandera rosada en la chimenea, es inamovible.



Han conseguido privilegios en forma coercitiva.



Por último, recordemos que el Foro de San Pablo tiene a Uruguay en la mira, por la excelente gestión de gobierno democrático que estamos teniendo; ejemplo en América.