Post guerra

@|Es lo que parece Montevideo; circular en un vehículo se ha vuelto una tortura.



La Intendencia resolvió comenzar todas las obras, necesarias ó no, al mismo tiempo y el logro es que el tránsito es un caos como nunca se vio en Montevideo.



Parece que el objetivo era paralizar la ciudad y lo han logrado casi por completo. Este plan lo dejó de regalo el ingeniero que ahora es candidato.

¿Al ingeniero no se le ocurrió que hacer todas estas obras al mismo tiempo podía colapsar la circulación? ¿Tampoco se le ocurrió que si era tan urgente la realización de todas las obras al mismo tiempo tendría que hacerlas en el mínimo de tiempo posible?, y no en horario de oficina como lo están haciendo.



Señores, en estas obras hay que trabajar en varios turnos y terminar rápido.



Espero que la gente de Montevideo se despierte de una buena vez y piense un poco más el voto el año que viene.