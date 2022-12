Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Inveteradamente, y también en ocasión reciente, hemos oído manifestaciones de preocupación sobre el “abuso de posición dominante” de grandes empresas que operan en la plaza uruguaya.



Por cierto que, dicha actividad, siempre ha ido de la mano de grandes capitales que manejan monopolios o concentraciones económicas de diversa índole.



Pero hay una tendencia a parcializar, comprimir o achicar el gran problema que esa situación representa, “desconociendo” la verdadera dimensión de los hechos. La magnitud del espectro socio-económico de estos, y la diversidad de la casuística son más amplias de lo que “impensadamente” se ha reconocido habitualmente; debido a que fue dejada de lado en forma “inadvertida” la evaluación de variopintos sectores financieros económicos y productivos que, asimismo, deben preocupar por estar relacionados con la perpetua cosa.



Somos legos en el tema jurídico, pero creemos que existe legislación al respecto, aunque ella cubre en forma insuficiente la circunstancia omitiendo claras figuras de abuso que no preceptúa ninguna ley, subsistiendo el problema a causa del vacío legal.



Connotado con lo susodicho, también han surgido, últimamente, voces de inquietud ante el avance exponencial de grandes empresas brasileñas adquiriendo la posesión de industrias frigoríficas de nuestro país, lo cual es conducente a la formación de un monopolio y eventualmente un oligopolio.



En primer lugar, digamos que el oligopolio ya existe. No es necesario el acceso de los brasileños al mercado para que se produzca, porque el oligopolio abusivo de posición dominante de la industria sobre el productor agropecuario es histórico en Uruguay.



En este preciso momento con sólo leer la prensa de hoy, ayer o anteayer, vemos cómo transcurre y discurre ante gentes e instituciones pasivas, una de las diversas “mañas” que utilizan abusivamente los frigoríficos para el manejo inmoral del precio del ganado: uso de la sequía. ¡Empezó a llover y subieron los precios tan descaradamente como los bajaron cuando no llovía! Eso forma parte de la Historia Patria. Es casi folclórico.



En segundo lugar, la posición dominante frigorífica siempre fue y es apadrinada por el INAC, a pesar de que dicho Instituto Nacional de Carnes se creó y es solventado paradójicamente con el aporte de los productores agropecuarios.



Se debe exigir a dicha entidad oficial la presentación de documentación probatoria de que la brutal baja de precio que precedió y se sumó a la sequía obedece a una baja acorde del precio internacional, mostrando a quien lo solicite los documentos originales de exportación de carnes en vez de comunicados de prensa.



Y por último, hay que confirmar o desmentir si las exportaciones de carne a Brasil son re-exportadas a mayor precio a otros mercados compradores.

Es sugestivo que el precio promedio anual de la carne brasileña exportada sea superior al nuestro a pesar de que su carne es de inferior calidad a la nuestra.



Todo lo arriba expresado no es más que un pantallazo a uno de los componentes del libremercadismo que nos quieren imponer como tal, pero que en realidad no existe, ya que están digitados el dólar, los intereses, la leche, y el resto de los productos agropecuarios están sometidos a un régimen perverso de comercialización.



Y por si todo eso fuera poco, están también los privilegios de los bancos (extranjeros) y las mutualistas, que coexisten con los desplantes del Pit-Cnt, el comunismo y el narcotráfico. Un verdadero caleidoscopio de posiciones dominantes.