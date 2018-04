Posible solución

@| Sabido es por todo el pueblo uruguayo que tanto en la ciudad de Juan Lacaze como en la ciudad de Rosario murió el empleo tradicional; muchas décadas anteriores murió el puerto de la Boca del Rosario el cual lo rodeaba un caserío ocupados por los obreros, hoy día reducidas a taperas y alguna familia que aún sigue ahí. Este puerto despachaba día y noche arena y piedra con destino a Buenos Aires para la construcción de sus calles empedradas entre otros emprendimientos porteños. Estas exportaciones murieron por una decisión del primer gobierno peronista que dejó de comprar estos insumos a Uruguay.



Las ciudades de Juan Lacaze y Rosario se encuentran del puerto de la Boca del Rosario aproximadamente a unos 7 kilómetros de distancia, las dos por carretera y calles balastradas.



¿Qué ofrece este viejo puerto de la Boca del Rosario?: 1) salida directa al mundo por el estuario del Río de la Plata “directamente” tanto para la exportación de pulpa de celulosa como para recibir materias primas, repuestos, etc. del mundo entero 2) conexión a pocas horas de navegación con los puertos de Nueva Palmira, Buenos Aires, Montevideo. 3) este estuario cuenta con un caudal inagotable de agua dulce 4) un enclave ideal para el control del medio ambiente. 5) transporte de su principal materia prima (el eucaliptus) desde todo el Mercosur, Paraguay Argentina por el río Paraná, el Río Uruguay entre otros tantos afluentes que hoy transportan productos de toda índole. Basta solo navegarlos para ver la actividad comercial naviera. 6) Cuenta con una innumerable cantidad de mano de obra calificada desocupada y muchos en el rubro celulosa. 7) El transporte mas barato del mundo, por agua . 8) Una planta de ANCAP a 7 kilómetros con todo los productos que procesa esta industria estatal. 9) Nos rodean 4 sub estaciones de la UTE a pocos kilómetros EN 15 KV, 30 KV, 60 KV, 150 KV, 300 KV. 10) Se encuentra a 3 kilómetros de la ruta nacional numero 1 y a 4 de la ruta nacional numero 2 y a 140 kilómetros por carretera de Montevideo, aunque el 90% de su actividad de transporte se puede realizar por agua.



Seguir con Juan Lacaze y Rosario trabajando en los proyectos de mano de obra alternativa, ya que la planta no afectaría ninguna de las dos ciudades por las distancias que existiría entre la planta y estas ciudades.



En el centro del país también viven compatriotas y gente que necesita trabajar, me parece que para esa zona del país se debería trabajar en otros tipos de emprendimientos uruguayos, extranjeros que necesitan alimento y derivados mas adaptables a esas zonas.



Me parece que esta zona del país cuenta con absolutamente todo lo que necesita una planta de celulosa.



¿Le propusieron a UPM esta alternativa?



Aquí cerró: Fanapel SA, Campomar&Soulas SA, Indelaco SA, Incusa, Cooperativa La Unión, Fuaye, Turansa, Fanaesa, Alcoholes Ancap, entre otras tantas. Estas comunidades hoy son “BPS” de eso vive la mayoría, con eso se mueve algo el comercio porque la gente sigue comiendo.