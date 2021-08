Posible paso en falso del Presidente...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los argentinos amantes de la libertad y que más de una vez envidiamos a los uruguayos por sus cualidades cívicas, recibimos con agrado el triunfo, en su momento, del joven Presidente Dr. Luis Lacalle Pou.



Sus cualidades de ciudadano de bien y entregado totalmente a la sana política de su país, ninguna duda que fue heredada de su padre, otro gran Presidente de la R.O. del Uruguay.



Sin embargo, hace unos días, leí preocupado una noticia que habla del cuarto aumento del combustible en Uruguay y con ello, un comentario de la periodista, en un diario argentino. Se publicó una de las promesas electorales del Presidente Luis Lacalle Pou, en el sentido que no aumentaría ni impuestos, ni combustibles, ni servicios.



Esto es preocupante ya que al ex Presidente de la Argentina, el Ing. Mauricio Macri, le costó la presidencia y la pérdida de un enorme caudal de votos, decisiones del mismo tipo, o sea aumentos, de alguna manera desmedidos, en diferentes servicios.



El pueblo votante mira primero, en la mayoría de los casos, el bolsillo y luego la retórica y los principios. Como entiendo que tanto en Uruguay como en Argentina hay todavía una mayoría de clase media, aunque sea baja, el impacto de la suba de combustibles le afecta a esta clase que fue y será el sustento de los futuros votos.



¡Cuidado, Sr. Presidente! Aprenda de los errores del anterior gobierno argentino y que, por favor, Uruguay no vuelva nunca más al populismo.