@| En la cultura y leyes universales hay un ley que señala que las obras de arte no se deben destruir sino respetar, conservar e integrar el patrimonio de toda la sociedad.



Poseidón es una obra de arte de brillante arquitectura singular que deberá integrar parte del importante patrimonio nacional igualmente a todas las obras del Arq. Samuel Flores Flores, uruguayo que conviven en Punta del Este y fueran diseñadas y realizadas por él en BsAs.



Esa condición obliga a toda la sociedad en su conjunto no solo evitar su destrucción sino a respetarla y mantenerla intacta como rico patrimonio de la arquitectura uruguaya y latinoamericana y cuidarla y usarla para fines culturales de alta calidad.



Debería emplearse como museo contemporáneo de obras de pintura, escultura, artes visuales, música, obras de innovación, del siglo actual, etc.

Y deberá seguir siendo un icono de la cultura nacional y poder integrarse con tantas obras fundamentales de todos los Museos Nacionales en su conjunto durante los 3, 4 meses de verano.



A los propietarios actuales y arquitectos prestigiosos que están en el ánimo de hacer uso de su tierra deberían tener la valoración del delito que están por cometer, y aplicar su imaginación con el apoyo Municipal desarrollando uno o dos bloques de apartamentos uno perpendicular al mar y otro más alejado de la playa paralelo al mar protegiendo con cuidado el fantástico valor de “Poseidón”. De ser necesario se deberá expropiar las tierras que sean necesarias para crear con talento la envolvente que protegerá “Poseidón” en el futuro.