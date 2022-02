Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|“…quizás se está efectuando actualmente (y no lo sentimos, porque estamos en ella) la revolución o evolución más grande de la historia intelectual humana; más trascendental que cualquier transformación científica o artística, porque se trata de algo aún más nuevo y general que todo eso: del cambio en el modo de pensar de la humanidad, por independizarse de las palabras”. Carlos Vaz Ferreira - 1910 - Lógica Viva - Prólogo.



A Carlos Vaz Ferreira le iba a resultar difícil imaginar que poco más de un siglo después que él escribiera esta frase, la humanidad estaría viviendo en la “pos - verdad”, las “noticias falsas” (fake news) e inmersos en los oxímoron. ¿Sería ésta la evolución o revolución que anunciaba?



Uruguay vive su momento histórico de la “pos – verdad”. Esto significa que algunos políticos mienten, se descubre que es mentira y nadie se hace cargo de esa mentira.



Lo peor de todo es que no fue una “mentira inocente como para salir del paso”, fue una mentira construida y montada con fotos y videos viejos.

Es lo que ocurrió con lo que se dijo de la Reserva de Pan de Azúcar por parte del diputado del departamento de Maldonado y una edila también de ese departamento.



¿Nadie se va a hacer responsable de esas mentiras? ¿Los órganos que integran ambos políticos (Cámara de Diputados, Junta Departamental de Maldonado) no van a llamarlos a responsabilidad?