Portland Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Estado no sabe qué hacer con esta empresa.



Pero si las obras del ferrocarril y de UPM 2 son tan seguras, ¿cómo no están haciendo producción las 24 hs?



¿Cómo no instalan el horno que duerme en cajas desde hace años?



Ferrocarril: sus durmientes serán todos de cemento, no de madera, 180 km de durmientes.



¿Cuánta obra para UPM 2?



Ya comienzan con 60 casas, lo que como es en un predio sin urbanizar hay que hacer veredas y calles, además de las viviendas. Y cuántas cosas más...