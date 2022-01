Portabilidad y fantasía numérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inminente entrada en vigencia de la denominada "portabilidad numérica", o sea la posibilidad de cambiar de compañía telefónica manteniendo el número actual, despertó en el sindicato de funcionarios de Antel una movida difícil de interpretar.



Se presentó ante la Justicia Civil una acción por la que se pretende que la fecha de entrada en vigencia de la portabilidad sea aplazada hasta que haya transcurrido el referendo sobre la impugnación de 135 artículos de la LUC, o sea hasta después del 27 de marzo de 2022.



Se argumenta que ésta sería la voluntad de más del 25% del padrón electoral que firmaron en apoyo del referendo, lo cual se trata de una aventurada suposición, ya que tenemos sospechas que muchos de los que firmaron no tenían conocimiento sobre la “portabilidad”.



Luego suponen que esta ley provocaría importantes pérdidas para Antel, que de acuerdo a lo que allí argumentan serían entre 100 millones de dólares de mínima y 400 millones de máxima. Argumentan que estas cifras habrían sido proporcionadas por el Director que representa al Frente Amplio, el cuál se supone que es versado en la materia porque tiene título de Economista.



Dado que todavía no existen estados contables del año recién finalizado, tuvimos que referirnos al cerrado el 31 de diciembre de 2020.



Cabe aclarar que el Ente no aumentó sus tarifas porque los resultados habrían sido más que satisfactorios en 2021. Surge del balance antes mencionado que sus ingresos sumaron $17,3 mil millones en concepto de “Servicios móviles” y de $14,9 mil millones por “Servicios de datos”, lo que convertido a dólares serían 432 millones más 372 millones respectivamente.



No tenemos conocimiento sobre la proporción en que los “Servicios de datos” se reparten entre la telefonía fija y la móvil por lo que le asignaremos 50% a cada una. Siguiendo con los números, la totalidad de ingresos que estarían en “riesgo de perderse” serían 432 más 186 o sea 618 millones de dólares a diciembre de 2020, lo que se elevaría en un diez por ciento asumiendo el crecimiento de los ingresos ocurridos en 2021 o sea a 680 millones de dólares.



Esto arrojaría una pérdida del 15% de los ingresos como opción mínima o de 59% como opción de máxima.



Es evidente que los dirigentes del sindicato o le tienen poca o ninguna fe a las estrategias comerciales del Ente, o simplemente pretenden establecer un relato para asustar a la ciudadanía.



Como corolario, no recordamos que se hayan movilizado cuando el Ente arrojara una pérdida de unos 80 millones de dólares por la construcción del Antel Arena.



Esto no es relato, son cifras reales.