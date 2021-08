Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mucho se habla de las secuelas por administrarse la vacuna contra el Covid.



¿Quién no ha visto un auto de color negro? Junto con los verdes y marrones, son los colores que tienen más posibilidades de tener un accidente; los menos son los grises. Sin embargo, la gente sigue comprando esos colores de autos (fundamentalmente negros) pese a que mueren a nivel mundial 1,3 millones de personas por año en accidentes de tránsito (según la OMS).



El porcentaje (tan de moda) sería interesante compararlo con las secuelas de la vacuna. Todos subimos a un quinto piso por ascensor, ¿verdad? En Argentina, en 90.000 ascensores hubieron 4 muertos (nota Clarín 2017) y la gente no hace manifestaciones; y subir por las escaleras menos. En Uruguay, el 70% de los accidentes se dan en las puertas (nota a Otis, en El Observador).



Podríamos seguir dando porcentajes y no se podría hacer nada (el mate causa cáncer según la OMS, etc.) ya que todo conlleva un riesgo, o sea, todo es costo - beneficio.



Los porcentajes de vacunados están haciendo retroceder el Covid. Si lo entendemos, podremos recuperar algo de la vida que teníamos antes de 2019.