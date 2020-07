Un poquito más parecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Me comunico con ustedes desde la República de Irlanda; un país que no tiene tantas diferencias con Uruguay. Incluso les diría que se encuentran más similitudes que diferencias.



Ahora, ¿por qué Irlanda es mas rica y próspera que Uruguay? Es una pregunta sencilla y muy compleja a su vez.



Irlanda fue considerado durante milenios un país pobre, sin futuro, con mayoría de su gente emigrando por todo el planeta; no es casual que hayan más irlandeses fuera que adentro del país.



Pero, hoy por hoy, es otra cosa. La gente llega en masa a este país en busca de posibilidades, mejoras salariales y mejores oportunidades. Entonces, ¿cómo pasaron de ser la Zambia de Europa a la nueva Luxemburgo?

El secreto está en no matar las inversiones; mientras en casi toda Europa los impuestos son del 25% (incluso más altos en ciertas zonas euros) en Irlanda no superan el 12%.



¿Así de fácil es la cosa? La respuesta es no; el gobierno arregló con los sindicatos que los aumentos y los privilegios iban a ir de la mano del progreso del país. A su vez, las empresas se comprometían a destinar el 12% restante en aumentos de sueldos y beneficios para todos los habitantes de la isla esmeralda.



El sistema político está diseñado de tal forma que los políticos corruptos son enjuiciados y separados del cargo (a modo anecdótico, días atrás el Primer Ministro pidió la renuncia de uno de sus colaboradores al descubrir que hace 5 años, éste había conducido en estado de ebriedad).



Sres. políticos, no se necesita ser un egresado en Economía mundial para arreglar las realidades de un país. ¡Por favor, pongan al pueblo por encima de sus convicciones personales y o ideológicas!