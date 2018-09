¿Y si ponemos “pienso”?

Ideas productivas



Visto desde el punto de vista de un simple ciudadano como yo, no podemos negar que todos nuestros políticos carecen de buenas ideas. Viajan, observan lo que hacen otros países pero nada se copia y menos aún se “inventa”. Parece que la única solución a los problemas que surgen es crear o aumentar los impuestos y generar nuevos aportes.



Tal como mencioné anteriormente soy un simple ciudadano, jubilado que tiene tiempo para el “pienso”, es por eso que de varias ideas mías que hasta parecen locas puede surgir algo que sirva en muchos aspectos. Acá va una de ellas.



¿Sabe Ud. quién es el mayor terrateniente del Uruguay? No Sr. ningún apellido ni sociedad ni empresa, el mayor poseedor de tierras en Uruguay es el gobierno Uruguayo y no me refiero a las tierras de colonización ni aquellas que pertenecen a las FFAA u otras instituciones del estado, me refiero a “las rutas Nacionales”.



Miles de kilómetros de carreteras que forman una gran tela de araña y a cuya vera poseen un terreno de nos menos de 25 metros por lado. ¿Calculó Ud. de cuantas hectáreas hablamos? Miles de miles de hectáreas, limpias y muchas veces descuidadas.



Antes en alguna vieja ruta se plantaban eucaliptos muy cerca de la carretera. Nunca eran podados y cuando llegaban a un porte gigantesco y peligroso recién eran quitados.



¿No sería posible plantar a la vera de la ruta, sobre el alambrado, un par de filas de arboles a lo largo de miles de kilómetros? Además de los beneficios de mejor calidad de aire, de bajar los niveles de inundación sobres las rutas y hacer más duradero el bitumen por su sombra nos brindaría una cantidad de materia prima para las pasteras, muy superior a la que hoy posee todo el Uruguay. El terreno es uruguayo, las plantas pueden ser generadas en viveros de cada Departamento, la plantación y corte puede efectuarse con mano de obra del Ejército y el monto recaudado es para todos los uruguayos. Es un fondo enorme pero enorme en serio que MEF puede utilizar para achicar impuestos. Solo la Ruta 5 que son aproximadamente 500 kilómetros, colocando 2 filas por lado y a 2,5 m de separación da algo así como 800.000 plantas. Si empezamos el trabajo desde Montevideo cuando lleguemos a Rivera ya podemos volver a cortar donde se comenzó. Y solo hablo de ruta 5, piensen en todas las rutas y caminos.