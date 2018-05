@| Sin duda es de particular importancia para todos nosotros prestar atención a cómo razona Tabaré Vázquez.



Vea: en la crónica de un encuentro que sostuvo con periodistas de Radio Sarandí, se informa: “El mandatario dijo que “sería bueno que la oposición pusiera la agenda sobre la mesa, pero no con titulares, sino profundizando cada idea”. Y criticó el hecho de que “si dice que hay que mejorar la seguridad del país y la propuesta que viene es cambiar al ministro (del Interior) eso no es serio, esas son ´pompitas de jabón´, dijo...”.



Imagine Usted que un colega del Presidente, -supongamos que cirujano- se revela como absolutamente incapaz de resolver los problemas de salud que afligen a sus pacientes y que alguien sugiere relevarlo de sus funciones en el quirófano al cabo de varios años de tolerancia, viendo que pese a las innumerables advertencias, indicaciones, instrucciones y consejos que le llegan de todas partes “no da pie con bola”, según el dicho popular...

¿Consideraría Usted atinado que también Tabaré Vázquez para el caso hipotético de ocurrir esto por ejemplo en la mutualista en la que goza de tanto predicamento, (en la misma que siguió trabajando con absoluto desparpajo ya investido como Presidente de la nación aún sabiendo que las normas jurídicas lo prohibían expresamente) rechazase la propuesta de acabar en esa forma con los desatinos de su cofrade incompetente diciéndole al que propusiera sustituirlo: “no es un planteo serio..., son pompitas de jabón...”?



¿Cuál cree Usted que a juicio de Tabaré Vázquez habría de constituir un “planteo serio” al respecto..?