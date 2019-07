Los políticos siempre defienden sus negociados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Facebook, que tiene unos 2.600 millones de usuarios, “no ofrecerá la divisa digital Libra hasta haber solucionado las dudas regulatorias y recibido las aprobaciones apropiadas”. La declaración, obviamente, se debe a la posibilidad de que de otro modo no la dejen operar.



Desde la Reserva Federal al Banco Central Europeo han mostrado su desaprobación a una moneda privada global que compita con las divisas soberanas. El inefable Trump escribió en Twitter que “las criptomonedas ayudan al narcotráfico, el lavado de dinero, y la volatilidad”.



El establishment de los banqueros centrales y agencias reguladoras de todo el mundo ven a Libra como un “potencial riesgo sistémico” o como un rival del sistema financiero que estaría “fuera de control”. Y ese es el problema. ¿Qué sería de los políticos y burócratas si no tuvieran el control sobre el dinero? ¿De qué vivirían? ¿Quién pagaría los impuestos que cobran? Probablemente nadie y ese es el verdadero problema.



A ver. En un mercado sano, natural, las personas pagan de buen gusto por aquello que les resulta útil, ya que de otro modo se quedarían sin el servicio. Sin dudas Usted preferiría que le regalen un automóvil, pero, ante la imposibilidad de que esto ocurra ya que la fábrica necesita dinero para fabricar lo que usted quiere, paga de buen gusto por su coche preferido, si quiere hacerlo.



Los políticos no funcionan así, sino que lo fuerzan a pagar impuestos, aunque Usted no tenga el dinero y aunque deteste y no utilice el servicio que le ofrecen. Francamente, no me queda del todo claro cuál es la gran diferencia con la esclavitud.



Por cierto, las entidades privadas han demostrado a lo largo de la historia ser más serias y confiables, porque juegan con su reputación y su propio dinero, mientras que los políticos no juegan con su dinero y la corrupción no es un obstáculo: en todos los países son incontables los funcionarios fuertemente sospechados y, sin embargo, continúan sus carreras políticas como si nada.



Facebook crearía Calibra, empresa que gestionará la criptomoneda desde Suiza lo que llevaría al banco central de ese país a ser el regulador. La Asociación Libra -Calibra- estaría conformada por Facebook y otras 27 empresas como Uber, Paypal, Spotify, Visa y Vodafone, entre otras y, su billetera virtual, permitiría que Messenger, Facebook Markeplace, Whatsapp e Instagram se conviertan en plataformas donde se puedan realizar transacciones.



A diferencia del Bitcoin, donde cada individuo-transacción, de manera independiente y anónima, valida y verifica el cálculo, Calibra estaría centralizada y, además, para cumplir con la ley -especialmente con los protocolos antilavado- tendrá que retener gran parte de los datos identificatorios de las personas.



Por otro lado, la Libra estaría ligada a una canasta de monedas: dólar, euro y yen, entre otras. Esto implica que cuando un individuo entrega, por ejemplo, dólares por Libra, aumentan las reservas de Libra, y al revés, cuando convierte Libra por dólares las reservas disminuyen. De modo que los miembros fundadores deberán hacer un aporte inicial de capital para constituir esa reserva.



En fin, más o menos regulada, la Libra es -menos o más- un avance en la libertad de las personas, en la verdadera lucha contra la corrupción de la que los políticos se benefician y en la eficiencia en el manejo de los fondos financieros.