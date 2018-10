Políticos de la oposición, cambiemos esto...

@|Ya es un hecho que nuestro Uruguay va mal, muy mal y más tarde o más temprano esto va a derivar en una crisis que nos afectará a todos, sin excepciones.



El aumento de la deuda externa a niveles extremadamente altos y cuyos intereses inciden directamente en un aumento incontrolable del déficit fiscal y debido a esto prácticamente a un escalón de perder el grado inversor con lo que significa un aumento en los intereses de nuestra deuda externa y además aleja a los inversores que buscan mercados en países más seguros. En pocas palabras, se viene una catástrofe, más allá de que el gobierno oficialista lo trate de disimular con argumentos poco sostenibles y creíbles.



Nuestro PBI (Producto Bruto Interno) no está creciendo en los niveles anunciados, por lo tanto el gobierno no tendrá recursos para tratar de mejorar los ya deteriorados índices de inseguridad, de la enseñanza, de la salud, de la vivienda, de las redes viales de las asistencias sociales y subirán los índices de desempleo de mano de los cierres de empresas, de reducción de personal y también de los avances tecnológicos, para el cual este gobierno no ha hecho nada positivo en estos sentidos.



Menudo panorama negro nos aguarda, por lo tanto necesitamos un cambio de rumbo urgente de la oposición.



Lamentablemente no veo una oposición fuerte y unida sino débil y fragmentada, transitando por un camino errático.



Señores, de este gravísimo problema no se sale cada cual por su lado, o se sale unidos o no se sale.



En este camino por ahora escuché a un sólo político solicitarlo que fue el Dr. Jorge Larrañaga y los ecos fueron débiles.



Hay temas que entiendo los políticos lo deberían saber y es que de los potenciales 2.350.000 aproximadamente votantes hay un porcentaje importante que no le interesa la política, esos no serán votos calificados votarán dirigidos por amigos, políticos del Frente ofreciendo el oro y el moro, los dirigentes sindicales que en ese terreno se mueven como pez en el agua.



Señores políticos de la oposición, entiendan que las próximas elecciones si Uds. siguen por este camino están perdidas.



Escuché a algunos políticos decir que se debe esperar a que estén definidas los candidatos de la oposición, me suena a una excusa muy vaga ya que los posibles candidatos de cada partido en el 50% está resuelto y en el otro 50% serán 2 o máximo 3 . Total por la oposición máximo 8 personas. Uds. me van a decir que no se puede hacer ya un programa en conjunto y luego el que resulte ganador tendrá el camino allanado y el apoyo de los demás partidos en el seguro balotaje.



Esto es claro y el político que no lo quiera ver que no lo vea.



Además y fundamental es que se le estaría ofreciendo a la ciudadanía algo diferente que creo lo estamos pidiendo a gritos y esperándolo todos con los brazos abiertos.



Las dos encuestas que se publicaron días pasados son tan dispares que lo único que logran es más confusión en el electorado y en los partidos políticos.