Políticos o estadistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Elección de candidato



Comienzo esta carta con una célebre frase de Sir. Winston Churchill. “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.



Soy Blanco desde que tengo uso de razón y a los 79 años se cumplió mi sueño que me parecía imposible, que un gobierno blanco propusiera una coalición tan abierta y generosa y eso al Dr. Luis Lacalle Pou lo convierte en un Estadista con un futuro brillante.



Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Dr. Pablo Mieres y del Cr. Ernesto Talvi ya que después de 30 años de gobierno frenteamplista tenemos la gran oportunidad de ganar la IMM pero le bajaron el pulgar al General Guido Manini Ríos que a mi entender es el único que puede disputarla con alguna chance de ganar.



Vamos a ver algunos números obtenedlos en la Corte Electoral del último balotaje.



El Frente Amplio obtuvo 507346 votos y el Partido Nacional 383991 por lo tanto ellos ganaron en Montevideo por 123405 votos, que en porcentajes da que votaron un 14% más que la coalición multicolor.



Es muy grande la diferencia ya que se necesitarían que 62000 Frentistas se cambiaran al candidato de la coalición y no es tarea fácil lograr este objetivo.



Por lo tanto me parece muy acertado que la coalición llegara a la conclusión de que se necesita un candidato único y de peso.



El candidato esta, pero acá es donde difiero con Dr. Mieres y el Cr Talvi y me pregunto porque no lo aceptan, y llego a la conclusión que están pensando en los costos políticos y no en las nuevas generaciones.

Yo me preocupe de escuchar todas las conferencias, entrevistas y reportajes que le hicieron al General Manini Ríos, en ningún momento me dio la sensación de que fuera un político sino también un Estadista y hoy me lo confirma ya que el dijo públicamente que aceptaría al Cr.Talvi de candidato a la IMM. Eso se llama grandeza. Tampoco acepto ningún ministerio y lo entiendo ya que desde el Senado el podrá intervenir en todos los temas que allí se discutan y no centrarse en un solo objetivo. A él también le interesan las futuras generaciones y lo ha dicho en varias oportunidades.



Al redactar esta carta me entero por los noticieros que parece que hay un candidato que tendría la aprobación de todos los socios de la coalición y por supuesto abre una perspectiva que hasta ahora no teníamos. De todas formas creo que la mejor alternativa sigue siendo el General Manini Ríos.

Dijo el Director de Factum Oscar Botinelli: Manini es el mayor obstáculo del FA para tener un triunfo cómodo en la IMM.



Debemos recuperar Montevideo y esta es la oportunidad y les ruego a todos sus habitantes que por favor analicen que en 30 años no pudieron arreglar el tema de la basura, el transporte es espantoso, las calles y veredas rotas, plazas descuidadas, la iluminación en muchos barrios de la capital brillan por su ausencia, el transito es caótico y muchas veces provocada por la falta de ideas para no complicar el transito más de lo que esta cuando se realizan obras viales, etc.