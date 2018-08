@|El expresidente y senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica, lanzó duras críticas a las políticas sociales a cargo del del Partido Comunista, afirmando “no dieron resultados” y hay que “trabajar lo represivo” para mejorar en la seguridad. Se necesita “menos asistencialismo y más promoción de la gente joven”.



En una palabra, Mujica hizo saber que luego de 13 años de estar al frente del Mides, el Partido Comunista sólo hizo politiquería, amiguismo, asistencialismo barato y no hizo nada por los jóvenes.



Inmediatamente, el vocero del Partido Comunista le salió al paso señalando que no comparte la mirada de Mujica sobre las políticas sociales. “No sigo ese hilo conductor de que si la violencia crece la culpa la tienen las políticas sociales, no es esa la discusión, porque no es una discusión objetiva”, señaló.



Castillo entiende que “no es justo” cargarle toda la responsabilidad de la inseguridad a una sola causa, como las políticas sociales. “Deberían esforzarse por hacer una autocrítica en otro tono. Jamás nunca voy a aparecer yo o el PCU va a aparecer echándole la culpa a otro, por lo tanto no comparto esta valoración”, señaló el secretario general del sector sobre las declaraciones del expresidente.



A partir de estas discusiones de base y para no extendernos demasiado, puede comprenderse la frustración de Mujica, cuando percibe que desde su mismo partido surge la discriminación para con él. Esta resulta ser más dolorosa que la traición y, para combatirla, José Mujica no dispone de armas legales.



Mujica sabe que se está muriendo y ve que los comunistas ya quieren heredar su liderazgo.