Políticamente incorrecto

@|El gobierno del Frente Amplio sigue parándose en la vereda de en frente con respecto a Venezuela.



Lo de Nicolás Maduro ya no tiene defensa posible, sigue aplicando lo aprendido en Cuba. El pupilo de los Castro nuevamente avasalló la democracia y se consolida como un dictador despiadado y carente de toda sensibilidad hacia su gente.



Luego de las elecciones apócrifas del domingo pasado la mayoría de los países de América Latina condenaron al régimen, salvo aquellos que le deben favores; aparentemente el gobierno uruguayo tiene cuentas pendientes con el chavismo.



No se entiende el porqué se sigue esquivando el bulto y tratando de negar la realidad, que a esta altura ya no hace otra cosa que dejar en evidencia a más de uno dentro del Frente Amplio.



¿Es tanta la deuda contraída por Mujica y sus secuaces que contra viento y marea salen a defender al “amigo” del Pepe, arrastrando el buen nombre del Uruguay en materia de relaciones internacionales? ¿Vamos a seguir permitiendo que un puñado de personas con sus ideas retorcidas y retórica bolche sigan teniendo de rehén al resto de la población?



Si tan espectacular es el gobierno de Venezuela, yo les pido a todos sus defensores que preparen sus valijas y arranquen para la nación “hermana”; lugar ahora hay de sobra.