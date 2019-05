Políticamente incorrecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un alto porcentaje de ciudadanos indecisos y desencantados aún no ha decidido a quién votar.



Lo que no se puede decir en política para no perder votos de otros hace no ganar votos de los que aún están evaluando opciones.



La autocrítica nos ayuda a mejorar.



Podemos no estar de acuerdo en estos conceptos, pero sí, no podemos seguir haciendo más de lo mismo.



¿Es posible? Imaginar combatir la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la desocupación, el desequilibrio fiscal y el clima hostil para los que trabajan e invierten, y el altísimo costo e ineficiencia del Estado, generador de un país tan caro para vivir y desestimulante para las mentes de los creativos y emprendedores y los que trabajan y producen… ¿Métodos aplicados en otros países?



Planes piloto de lo que ya se aplicó con buenos resultados.



El origen es cultural: solo con una total reforma educativa se puede corregir la tendencia. Con la mitad del presupuesto y total innovación, se puede encaminar hacia la excelencia. Hay que incorporar la innovación ya exitosa de otros países. Los mejores profesores, métodos y contenidos on line, con fácil acceso de todos los niños y a muy bajo costo, más entretenido y pragmático para mejorar las mentes (informe e investigación aparte).



En la disciplina mental, el autocontrol, los valores y la canalización de las energías hacia proyectos y sueños, hay luces de esperanza. Promover actitud, educación financiera, valores, creatividad, pasión, y cursos vinculados a las nuevas demandas del mercado laboral nacional y mundial.

Si el Estado fuere eficiente y de bajo costo, no sería tan caro vivir y sobrevivir y se promoverían --sin burocracia, con acceso a créditos, bajos costos operativos-- los sueños y proyectos de pequeños y medianos creativos y emprendedores que hoy emigran o están por emigrar.



Motivación a policías, ciudadanos y funcionarios que denuncien actos de corrupción, denuncien delitos, ineficiencia administrativa o que propongan soluciones a la digitalización, eliminación o simplificación de trámites creadores de las barreras que motivan actos de corrupción con premios concretos, y evaluar con mentes abiertas y sin prejuicios cómo sería el escenario del costo del Estado y su eficiencia, con un 50 % menos, o aún más, de funcionarios y costos en todos los organismos del Estado, incluyendo el Parlamento, y hasta la futura eliminación de los costos, por sustitución digital, de las Juntas Departamentales y cientos de estructuras arcaicas, lentas y costosísimas, de toda la administración pública, en un proceso racional, sustituyendo mantenidos por productores de riquezas materiales e intelectuales: todos a trabajar para incrementar el producto bruto interno.



Una larga lista de ideas aportadas por ciudadanos.



Si seguimos haciendo lo mismo, lograremos más de los mismo, empeorado por el incremento de la deuda externa y la emigración de los soñadores creativos y el desestímulo de los que trabajan.



No es necesario estar de acuerdo, pero sí es positivo meditar, evaluar y proponer.