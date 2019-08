Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Analizo con preocupación lo que significa extrapolar los temas políticos hacia la justicia, o sea hacer lo que se inició en Italia (Mano puliti) y ya no se lleva. Esto por cuanto esa palabra, corrupción, no tiene mas recibo: ¿qué es?, todo lo que no se pueda explicar con normas jurídicas. Italia ya no aplica esa salida.



Otra cosa es que si existe una situación como la del Presidente Color, que salió del cargo con normas expresas de su país.



¿Cuál es la solución que nos da la democracia? El voto y las campañas electorales, que reflejan o deben reflejar la situación político-económica. Ahora bien: nuestro país tiene un problema grave de demagogia practicada por el FA (todos) que sabiendo la caída de la economía trata de "salir del paso" haciendo campaña al estilo: “yo no fui”.



Son los periodistas, los supermercados, el mercado y los países que se nos tiran arriba.



Lo del Dr. Vázquez es concluyente: en su 1er. gobierno con todo a favor no permitió controles de la oposición. ¿Y ahora que?

Mujica dio representación...



Otra cosa, los augures economistas decían que el dólar iba a estar a 27 pesos al final del 2016. Y siguen pronosticando: mejor es que aclaren a qué Instituto pertenecen.



Si seguimos apostando a la Justicia es dar a los jueces tremendas responsabilidades, para lo que no se prepararon. Y los asesores son los que determinan como y a que se aplican las conclusiones políticas.

Es muy fácil decir: “ya denunciamos a la justicia y no se puede seguir hablando del tema”.



Lo del título: ¡de política se trata!