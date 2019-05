Política y déficit fiscal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El tiempo corre rápidamente y quedan pocos meses para las dos elecciones, lo que nos obliga a afilar la puntería, en la selección de partido político y candidato. La pluralidad de propuestas y los programas para gobernar, tratan de cubrir toda nuestras inquietudes y necesidades, que a la fecha fueron relegadas.



Falta de empleo, mayor seguridad, que nos libre de robos, copamientos y hasta eventual muerte, mayores recursos económicos, que nos permitan solventar un costo de vida alto, reclamos de sectores rurales, mejoras en enseñanza, etc.



Pero hay una variable económica, la mayor, la más pesada y cuyo mantenimiento en niveles tan altos, afecta a toda la sociedad, sin exclusiones, “el déficit fiscal” que enloquece en el Mundo a cualquier gobierno y que en nuestro caso lo arreglamos, con la emisión de más deuda, con mayores costos y mayor compromiso país.



Los reproches, están a la orden del día, en esta campaña electoral, por un lado la oposición, que menciona el aumento del déficit, como un fracaso de la política actual, mientras que el Gobierno FA lo refuta diciendo que el aumento es la culminación de una herencia, recibida el año 2005. Que los gobiernos anteriores no supieron resolver y para las Cámaras Empresariales, comercio, industria y rurales, es un mal imposible de soportar, que afecta irremediablemente, sus costos de producción.

Sea como fuere, para gran parte de la ciudadanía, que no entienden, las gráficas y terminología de los técnicos y economistas y soportan sus consecuencias, ven como el país se compromete aumentando su endeudamiento.



El Gobierno gasta más de lo que recibe y no se encuentra el equilibrio, los presupuestos se agrandan, las inversiones no son suficientes, el costo país es elevado. La dependencia climática factor fundamental, tanto para la eficiencia del agro como para el turismo, recursos muy importantes, no admiten desvío so pena de reducir negativamente nuestras finanzas, que a su vez, están fuertemente gravadas por los costos salariales y gastos del Estado, muy elevados para un país de 3,5 millones de habitantes. Demográficamente la vida se alarga y los costos sociales en la ecuación, asalariados, jubilados y pensionados es pésima y va en aumento por la baja natalidad y mayor vejez, además un sinnúmero de consecuencias que nos desgastan sin remedio y que urgentemente debemos enfrentar y que sin duda, deberá estudiar el próximo gobierno.



Con los lamentos del ministro de economía, por no haber tomado las medidas, dejando agrandar el presupuesto, que se le fue de las manos, no arreglamos nada y el desempleo los desajustes y el endeudamiento seguirán creciendo.



Creo firmemente, que de una vez por todas y urgentemente, debemos abandonar las políticas individualistas de todos los sectores políticos, comenzando por el gobierno, eliminado el ego y la autosuficiencia.



En el Mundo está en juego, una escalada proteccionista, grandes tensiones, de las más grandes potencias y nosotros seguimos creyendo, que somos el ombligo del mundo,. que para todo, hay tiempo. Que la flexibilización hacia apertura de nuevos mercados, es tema del capitalismo y no nos importan las detracciones, que invalidan nuestra competencia. Olvidamos que el Mundo se nueve a velocidad supersónica y que la nueva tecnología que silenciosamente avanza, nos va inevitablemente a a enfrentar a una realidad que nos golpea ya y que tarde o temprano, continuará sustituyendo, máquinas por hombres. Que las reservas de minerales de valor e hidrocarburos, son un sueño aparentemente irrealizable, aunque salvador y que lo por los motivos expuestos nos debemos llamar a actuar y en este momento pre electoral con más razón, donde todos los sectores presentan sus programas y mejores intenciones. Con un sentido patriótico, y sin reticencias, debemos centrar nuestras voluntades hacia: “Un gran acuerdo Nacional”.



Con un pequeño grupo de pautas fundamentales, estudiadas a fondo, para no errar, con participación de todos los sectores y entrar a tirar todos juntos del carro, sin excepciones. Hay que abrir un camino nuevo de entendimientos, el problema es grave y requiere de voluntades nuevas, abandonemos las divisiones y posibles rencores, que eso no soluciona y nos divide. El país es uno y nos necesita a todos sin exclusiones. Un camino que haga crecer al país y que esté acorde con los principios de libertad, solidaridad, entendimiento en democracia, que siempre nos han distinguido en el Mundo, que proteja la propiedad privada de los bienes y las políticas sociales vigentes, y que vendrán, como derechos irrenunciables.



Pero fundamental, que no quede en palabras bonitas y entusiastas y sí, en la conjunción de ideas y esfuerzos, demostrando que todo se puede, cuando está en juego, el bien común. La tarea es difícil, pero posible y no admite el mañana.



¡Buenas elecciones!