La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que afecta con mayor frecuencia a niños menores de 5 años. La mayoría lo conoce como poliovirus.



El virus se trasmite de persona a persona, generalmente a través del agua contaminada, heces, etc. Puede atacar el sistema nervioso y provocar parálisis. No tiene cura.



En 1988 Rotary ante la existencia de 350.000 niños afectados por este virus, en la mayoría de los países, emprendió una campaña mundial de vacunación contra el mal utilizando una vacuna que inmuniza contra ese virus. De ahí en adelante, los rotarios, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y la CDC (Centro de Control de Enfermedades) de EE.UU., llevó a cabo en todo el planeta la vacunación de más de 2500 millones de niños logrando prevenir la enfermedad y reducir la misma en más de un 90%. El virus salvaje de la polio aún sigue existiendo en Afganistán, Pakistán y Nigeria, aún cuando en este último país hace 2 años que no se reportan casos y en los anteriores los casos reportados han sido solo 14. Sin embargo puede rebrotar en cualquier país en cualquier momento debido a las migraciones, guerras, falta de agua potable, etc., En la República Democrática del Congo el virus que se había combatido ha mutado en otro virus que también debe ser eliminado. La vacuna empleada consiste en la colocación de 2 gotas de la misma en la boca de los niños y el costo de la misma es muy bajo. El mayor trabajo consiste en ubicar a quienes no han sido inmunizado y poderlos vacunar, para ello los rotarios han debido vencer innumerables obstáculos debido a que muchos se encontraban en montañas, otros en zonas en guerra, otros no se dejaban vacunar por que quienes allí tenían poder lo impedían por razones políticas, religiosas o de simple ignorancia. Varias vidas costó a los rotarios y personas que colaboraban llevar adelante su misión. Gracias a este esfuerzo en más de 122 países se ha inmunizado a su población infantil.

Los aportes económicos del Rotary en estos 30 años de lucha contra el mal, incluidas los aportes realizados por la Fundación Gates, asciende a más de 1.700 millones de dólares.



Pero más importante aún ha sido la contribución en la labor de vacunación que han efectuado los rotarios de todo el mundo, aún en regiones aisladas y de difícil acceso.



Rotary piensa que este año puede ser que quede erradicada la poliomielitis del mundo. Y para ello los rotarios se han comprometido a aportar este año 100 millones de dólares. La Fundación Bill y Melinda Gates se ha comprometido a donar 2 dólares por cada dólar que done un rotario. La aportación de un dólar da para inmunizar a un niño. Es una campaña a la que todos debemos colaborar.