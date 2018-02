¿Policía o Ejército en las calles?

Contra la delincuencia



El Ministro del Interior dice que la Policía está bien equipada, que se emplearon millones de dólares en vehículos, chalecos, armas, todo moderno. Y entonces, ¿cómo se explica que haya tantos jóvenes viviendo en las calles, durmiendo en las entradas de los edificios? ¿Cómo se explica que la cantidad de autos que duermen en las calles amanecen con los vidrios rotos y sin las pertenencias que se dejan adentro? Se explica por que no hay vigilancia nocturna.



¿Por qué no se da la orden de recorrer las calles de Montevideo Sr. Ministro?



Si los militares no están autorizados para ejercer autoridad policial en las calles, no tienen recursos para ello, y la Policía está tan bien equipada como permanentemente dice el Ministro Bonomi, ¿dónde están los resultados de ese gasto millonario que se hizo?



Las rapiñas, los asaltos, los cajeros automáticos demuestran todo lo contrario.