@| Me desilusiona el ver que el concepto de poesía parece haber cambiado desde mis épocas de liceal en la que se nos enseñaba, con ejemplos de excelentes poetas, en qué consistía la poesía.



En especial respecto a sus reglas las cuales, si mal no recuerdo, eran: RIMA, METRO y RITMO, a saber: la coincidencia organizada de ciertas terminaciones de los versos, que constituyen la rima más la cantidad de sílabas de cada verso u ordinales de versos que den un metro ordenado y la acentuación organizada de ciertas sílabas de cada verso que dan una cadencia musical rítmica a la poesía.



Si bien desde épocas inmemoriales existe el llamado “verso libre” no quiere decir que en él se ignoren y no se cumplan ninguna de las reglas. En tal caso lo único que se haría sería escribir una prosa y dividirla, al escribirla, en pequeños renglones y no al correr total de cada línea pero no dejaría de ser prosa ni se constituiría por tal hecho en poesía.



La ignorancia, tanto del escritor como del lector, de dichas reglas nos lleva hoy a juzgar erróneamente como buena poesía a lo que no es tal y bueno sería que ambos, escritores y lectores, volvieran a estudiar las normas y reglas de la buena poesía que deben regir aún en el caso de versos libres.

Esta circunstancia es lo que hoy en día constituye parte de la falta de educación formal de nuestra gente la cual, en mi época más de cincuenta o sesenta años atrás, se nos enseñaba en la escuela y se profundizaba en el liceo, situación lamentable aunque solucionable, si se quisiera.