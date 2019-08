Podíamos haber muerto hace 51 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| “Hay momentos en que mirás atrás y no sabés exactamente lo que pasó. Solo sabés que, desde que pasó, nada volvió a ser igual". A mis 68 años, cuatro meses y 11 días soy un sobreviviente algo averiado de muchas cosas.



Este 14 de agosto hace 51 años que moría el estudiante Líber Arce en una manifestación. Yo era uno de los estudiantes, entonces en segundo de preparatorios del IAVA, lo que hoy es sexto, que salíamos todos los días a manifestar. Fui al entierro de Líber Arce. También estuve en la manifestación el día que mataron a Susana Pintos y Hugo de los Santos.



Sin tener muy claro porqué. Un poco imitando a los estudiantes franceses y su "la imaginación al poder", “está prohibido prohibir", "debajo de los adoquines está la playa", etc.



Un poco pensando que buscábamos una sociedad nueva, mejor que la entonces existente. Que no sabíamos cómo sería, aunque los comunistas y tupamaros nos decían que era como lo que había en Cuba. Y los maoístas lo que había en China.



A 51 años uno ve que fuimos manipulados por esas organizaciones políticas que dirigían el movimiento estudiantil, como lo hacen hoy.



Y que esa Cuba que nos mostraban como el faro de América toda no es más que una siniestra dictadura, con miles de fusilados, presos y cientos de miles de exiliados.



Pero entonces éramos inocentes, y no lo comprendíamos, y salíamos a arriesgar nuestras vidas, porque como jóvenes que éramos creíamos ser inmortales.



Más aún, hoy recuerdan a esos estudiantes los mismos que aplauden la dictadura de Maduro que ha asesinado a cientos de estudiantes en las calles, en una enorme muestra de cinismo.



Fuimos carne de cañón de quienes planeaban para nuestro país y aún lo hacen, la peor dictadura, la comunista.