¿Podamos o puédamos?

@|Desde hace ya largo tiempo que venimos escuchando lo mal que se habla el idioma español en Uruguay.



Desde comunicadores, profesionales, legisladores y hasta un ex-presidente conjugan mal los verbos, lo que lleva a que digan por ejemplo “puédamos” en vez de decir “podamos”.



Recientemente en una entrevista televisiva escuché a un senador frentista decir “cuando puédamos” vamos a hacer tal cosa, lo que para mi resulta algo espantoso a los oídos, además de entender que un representante nacional no puede, no debe hablar mal.



Es que desde la cúpula de la enseñanza no veo que se haga el esfuerzo suficiente para un correcto aprendizaje de nuestro idioma, que día a día pierde terreno frente a una suerte de nuevo idioma, que parece propio de la era de las cavernas, con sonidos guturales y poco entendibles, difíciles de entender y comprender.



A esto debemos agregar toda la influencia de otras culturas, que lógicamente vienen con sus modismos, tonos y su particular forma de hablar, y que en consecuencia generan una suerte de transculturación.

Evidentemente podemos considerar que habría que generar una cruzada idiomática, con una fuerte política de alfabetización. Pero ello depende de la voluntad de los que gobiernan en este momento, y hasta donde puedo ver no hay mucha intención seria de encarar esta problemática con firmeza y responsabilidad.



Lamentablemente una sociedad poco educada es una sociedad fácilmente manejable, y eso es lo que pretenden los que hoy ostentan el poder.