Éramos pocos y mi abuela...

@|Ahora parece que el aspirante a Nobel de la Paz salió al ruedo y se pone la campaña de Martínez al hombro.



Estos buenos muchachos del Frente siguen pensando que los orientales somos tontos. No se dan cuenta del revolcón del 27 pasado.



Esos 300 mil votos que perdieron no regresan, porque son los tamberos que se fundieron por creer en el Presidente; son las pequeñas empresas que tiraron la toalla; son los que no tienen trabajo; los que tienen dignidad y no quieren "regalos” del Mides; son los que no quieren aplaudir al narco dictador de Venezuela.



Además, yo no quiero tener un Presidente con apuntador, que le indique los pasos a dar.



Quiero un Lacalle Pou que se quiere hacer responsable y no ande buscando culpas: en la derecha, la prensa o el Plan Atlanta.



Se pone la campaña al hombro la misma persona que tiró 80.000.000 (millones) de dólares con el Fondes, sólo para prenderle una vela al socialismo.



Pero señores, esa vela no prende más, han fracasado en el mundo, ¡por favor!



Es el mismo Sr. que inventó el remate trucho de los aviones de Pluna y el aval del Banco, ¡es el mismo! Es el mismo que festeja la Toma de Pando. Es el mismo que se sentía importante con un arma en un Banco.



El 24/11/19, nosotros tenemos la palabra, mejor, tenemos el voto. O votamos el continuismo con inseguridad, con corrupción y demás yerbas o cambiamos para vivir sin miedo.



¡Ustedes deciden!