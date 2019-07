Un poco de historia de la Industria Forestal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En el día de ayer se confirmó la instalación de la tercera fábrica de celulosa de Uruguay: un hecho histórico que se ha convertido en noticia titular a nivel mundial, una muy buena noticia de Uruguay.



Quiero compartir con los lectores algunos aspectos relacionados, para quitarla del “titular” y valorizarla en su contexto histórico.



Hace pocos meses recibí un llamado telefónico de un experto del IFC (International Finance Corporation del Banco Mundial) que se encontraba en Uruguay trabajando en aspectos vinculados a UPM 2. Cuál sería la sorpresa cuando conocí que el motivo de su llamado era entregarme un documento que dejé en Washington en el 2005, un tomo que pesa más de 1 kg, y tiene como título “The Feasibility Study Report on the Establishment of a Paper Pulp Plant in the Oriental Republic of Uruguay” Informe del Estudio de Factibilidad para el Establecimiento de una planta de pulpa de papel en la República Oriental del Uruguay fechado en el mes de Setiembre de 1985 y preparado por la Japan International Cooperation Agency, Tokyo, Japan.

Agradecí el esfuerzo realizado para el traslado de un libro tan voluminoso, y el experto internacional me indicó que quería trasladarlo porque “es un documento histórico”.



Efectivamente, a solicitud del Gobierno de Uruguay, en setiembre de 1980 llegó a Uruguay el primer grupo de expertos japoneses, y luego de un primer estudio presentado en 1981, en 1984 se acordó la realización de un Estudio de Factibilidad para construir una fábrica orientada a la exportación, con una capacidad de 750 t/día de BKP (pulpa Kraft blanqueada), o sea equivalente a aproximadamente 255.000 t/año.



El hecho de que en 1980 Uruguay se plantease la posibilidad de desarrollar una industria de fabricación de celulosa orientada a la exportación, seguramente impulsó la decisión de promover y aprobar una Ley Forestal acorde a estas necesidades (1987) y un Plan de Forestación para encaminarla, a partir de 1990.



Para ubicarnos en el contexto de este proyecto es necesario indicar lo ambicioso que era -ya que las cuatro principales empresas de Brasil en 1984 producían 1.195.000 PPIDP, Jica, Japan 1985, o sea, el “Proyecto Uruguay” implicaba “inyectar” al mercado más del 20% de la producción del país referente.



Un estudio cuidadoso de las especies, sus rendimientos en t de celulosa/m3 de madera y comportamiento en plantaciones, ubicaron los requerimientos de unas 350.000 ha. y como mejor ubicación para la planta, la zona de Fray Bentos.



O sea, éste fue el primer acto de esta historia; para encontrar el segundo hay que remontarse al año 2001 con el proyecto de establecimiento de una fábrica de celulosa de 500.000 t/año, elaborado por ENCE1.Empresa española, presente en Uruguay desde 1987. Como EUFORES S.A. empresa forestal y exportadora, que logró las autorizaciones oficiales en 2003 y previamente, había invertido en la adquisición de un predio para la planta y la construcción del primer puerto privado del país, sobre el Río Uruguay para facilitar aspectos logísticos.



La evolución de la tecnología y demoras en la decisión empresarial, llevaron a que un nuevo proyecto (2004) de Botnia /Kymenne (actualmente UPM) se desarrollara en Fray Bentos, inaugurándose en el 2007 con una capacidad de 1 millón de t/año.



La situación política con Argentina respecto al desarrollo de industrias sobre el Río Uruguay, llevó a que ENCE relocalizara y reformulara su Proyecto, el que finalmente fue adquirido por un conglomerado de empresas vinculadas a Uruguay (Stora Enso y Arauco) quienes inauguraron en el 2014 una fábrica de 1,45 millones de t/año de celulosa en Conchillas, Colonia.



Y también a partir de ese año UPM comienza un programa de adquisiciones y fomento de plantaciones en Tacuarembó, Rivera y Durazno, promoviendo fuertemente la reconversión de plantaciones de pino a eucalipto, en complejo escenario comercial que incluyó importantes exportaciones de madera de pino en rolo. En 2017 la empresa comienza con trámites y negociaciones políticas que encauzan la decisión del día de hoy.



Con la nueva capacidad instalada en el año 2022, (sin contar posibles expansiones en las existentes) la producción de celulosa de Uruguay alcanzaría a un 20% del total producido y 34% de la celulosa exportada en Brasil. Referencia 2018, Iba Sin incrementar significativamente la superficie forestada, la innovación y la tecnología productiva, han llevado a mejorar la sostenibilidad del complejo.



Creemos muy importante el camino que hoy abre UPM; si bien algunos términos del acuerdo firmado con el Gobierno son cuestionados, no creo oportuno analizarlo en este contexto.



Uruguay se ha convertido en un país agropecuario e industrial, con un recurso forestal que crece en el campo uruguayo; es un ejemplo de más de 40 años de una Política de Estado que se ha proyectado al mundo.



Hacemos votos para que el mismo sea útil a que quienes desde distintos lugares forman parte de la toma de decisiones políticas o empresariales para coordinar políticas de largo plazo para impulsar todos los sectores del agro uruguayo, y así proyectar sus beneficios para toda la comunidad.