Pocitos sin pozos

@|Estamos finalizando el año 2022. Vivo en Pocitos desde 1994. En ese lapso, Pocitos ha crecido hacia arriba y se perdieron hermosas residencias de incalculable valor arquitectónico. Pero no todo ha crecido para arriba.

También lo han hecho, en el otro sentido, los pozos en las veredas que ya están integrados al paisaje y a las costumbres de los residentes. Tratar de esquivar la falta de baldosas, en días no lluviosos, ya es una hazaña. Y ni que hablar de días de lluvia, en que se convierten en géiser empapando a quien osó pisar sin precaución. Pero no todo es trivial.



Se ha caído mucha gente mayor y se ha lesionado: caderas, brazos, muñecas y manos.



Nadie se hace cargo. No se remedia lo que es de su incumbencia. Así creen justificar el nombre del Barrio, pero Pocitos es por otro motivo, no por el que creen.



Espero que esta simple enumeración de hechos reales sea leída por quien corresponde y luego actúe para solucionarlo.



Dentro de poco se festejarán los 300 años de Montevideo. Sería grato poder hacerlo en veredas adecuadas en consonancia con los tributos que se pagan.