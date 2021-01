Pocitos sin cultura teatral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Soy de la zona, entre Avenida Brasil y Buxareo, desde mucho tiempo atrás; de la época del local del viejo “Correo”.



De repente, se demolió el referido local y se comenzó una rápida construcción: el Espacio Cultural “Federico García Lorca”.



Me pareció una obra espectacular para todo Pocitos (una de las zonas más habitadas de Montevideo).



Al pasar a menudo por la construcción referida, ubicada con frente a la Avenida Brasil (entre Alejandro Chucarro y Juan Benito Blanco), un día muy lejano, me llamó poderosamente la atención por qué la obra había sido parada, situación muy común en Montevideo, con todo tipo de construcción.



No tengo ni idea a quién pertenece la obra “totalmente inconclusa”, que lleva así aproximadamente unos diez (10) años.



¿Qué ha pasado y de quién es la responsabilidad de haber ordenado la detención total de la obra?



Como Teatro y Biblioteca, sea del Ministerio de Cultura o sea de la Intendencia Municipal de Montevideo (Dirección de Cultura), comenzó a construirse bajo el gobierno del Frente Amplio, durante 15 años corridos (Dr. Vázquez, Sr. Mujica, Dr. Vázquez), contando con un Parlamento de desarrollo completo en ambas Cámaras, con gente de izquierda muy dedicada en Montevideo a los Teatros, que obtuvieron, oportunamente, un permiso especial para levantar ese monumento a la cultura, con esa tan particular construcción.



Allí lucen unos carteles y pinturas muy llamativas que expresan: “Espacio Cultural Federico García Lorca- Escuela de Actor- Telón Rojo - Asociación Civil El Camarín”. ¿Qué ha sucedido con estos servicios desde la detención de la construcción? ¿Quién está detrás de una obra muy enjundiosa, muy necesaria para todo Pocitos por estar habilitada, en general, por gente culta y capacitada en la materia teatral? ¿Se podrá llevar adelante un nuevo empuje hasta lograr una inauguración oficial en todos sus aspectos fundamentales (Teatro y Biblioteca)?



Dicha obra fue comenzada con todo rigor, pero en pleno gobierno frenteamplista se dio la orden vertical de frenar y dejarla clausurada.



¿Se nos puede responder con fundamentos para conocer, a fondo, lo que pasó y pasa con un Espacio Cultural ideal para los pocitenses y para los uruguayos teatrales, en general?