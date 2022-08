La pobreza y la ignorancia...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| ... son el sustento del progresismo.



A todos los seguidores del progresismo les digo: no se dejen llevar por los cantos de sirena del Frente Amplio. El progresismo zurdo busca una debilidad para adherirse donde pueda dominar y eliminar todo aquello que obstaculice sus objetivos.



Un elemento esencial para su desarrollo es la pobreza. No vamos a encontrar gobiernos progresistas en países con buen desarrollo económico de sus habitantes. Quien describía muy bien cómo actuaba el progresismo era el propio Hugo Chávez, cuando a uno de los integrantes de su gobierno le dijo: “La revolución se trata de mantener a los pobres, pobres, pero con esperanza, porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos pasar a la clase media porque una vez ahí, nos dejan de votar”.



Otro elemento importante es el nivel educativo de la población. Cuanto peor es éste, mejor para el progresismo, porque esto permite adoctrinar a la gente de forma fácil y sencilla.



Para ello es fundamental contar con el apoyo de los sindicatos de la educación, que siempre están dispuestos a inculcar odio y rencor e incluso tratar de generar mártires tal cual lo hicieron en la década del 60 y 70.

Hacen todo lo contrario para lo cual fueron capacitados.



Todo esto vemos que se repite en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua con la diferencia de que en esas dictaduras los sindicatos están prohibidos.

Como dice la izquierda uruguaya: “Es otra clase de democracia”. ¡No sean hipócritas, sáquense la careta!



Muchas cosas que en esos países suceden no nos enteramos, en virtud de la censura que imponen sus dictadores. Pero tenemos un ejemplo muy cercano: Argentina.



Un país que en el siglo pasado llegó a ser la tercera potencia mundial; después que cayó en manos del progresismo compite en índices de inflación, pobreza y corrupción similares a países africanos. Políticos multimillonarios mientras que la inflación ronda el 80%, la pobreza el 40% y la indigencia el 6%. El índice de desocupación es una mentira, porque todos los días ingresan militantes a puestos públicos, especialmente de La Cámpora.



Esta receta de pobres e ignorancia la aplicó el Frente Amplio en nuestro país. Crearon un Ministerio de Desarrollo Social en 2005, para contener la pobreza que había generado la crisis del 2002 y el cual funcionaría en forma provisoria. Sólo se dedicaron a repartir dinero sin pedir ninguna contraprestación a cambio, de modo de mantener dependencia y así obtener votos a futuro. Lo ideal hubiera sido capacitar a esas personas para que pudieran valerse por sí mismas y obtener un empleo.



Los sindicatos de la educación cumplieron su tarea al pie de la letra y de ser un país con niveles educativos elevados, pasamos a ser de los peores en el mundo. Cada vez que el actual gobierno intenta mejorar el proceso educativo, los resentidos del sindicato, ponen el palo en la rueda. Cumplen a raja tabla con los dichos de su ídolo y camarada Hugo Chávez: “Hay que mantenerlos pobres e ignorantes”.



Obviamente que todo lo que el progresismo promete nunca lo cumple, porque es sólo una parodia. Siempre hay a quien culpar: a los empresarios, al campo. Se le inculca a los pobres que los culpables de su situación son aquellos que mueven la economía. Lo que no les dicen es que los empresarios y el campo son los que generan la riqueza que permite que el MIDES los siga apoyando.



No deje que lo engañen; ellos sólo buscan poder e ir llevando a nuestro país a una segunda Cuba. Idolatran la dictadura cubana, pero no se van a vivir ahí. Por algo será.