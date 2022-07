Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@|Es omnipotente y omnisciente. Nadie lo votó, pero está por encima del gobierno votado por el pueblo.



No es científico, pero tiene mayor conocimiento de la ciencia que los especialistas nacionales y mundiales.



Su opinión no permite que los padres que deseen vacunar a sus hijos menores puedan hacerlo. Y su “fallo” aparecerá entre las principales noticias de la prensa mundial por un tiempito, para que todos lo reconozcan.



Es el nuevo dios que nace en nuestro Poder Judicial (no digo Justicia porque es otra cosa), y me hace sentir vergüenza.



¡Pobre Uruguay! ¡Qué tristeza!