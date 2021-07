Pobre Cuba...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Me preocupa y mucho la situación en que se encuentra Cuba.



Y uno se pregunta: ¿será el principio del fin de esa terrible dictadura que han padecido años y años los hermanos cubanos?



Según se dijo, el domingo 11/7 se vivió en ese país la mayor protesta masiva de su historia reciente contra el gobierno. Miles de personas se volcaron a las calles, en diferentes localidades de la isla, para gritar por “libertad” y “abajo la dictadura”. Y su presidente, no tuvo mejor idea que convocar a sus seguidores para enfrentar a los manifestantes.



Un pueblo sumergido en la pobreza y donde los derechos humanos brillan por su ausencia.



Hemos escuchado declaraciones de cubanos que viven en Uruguay e intentan enviar el dinero que pueden a sus familias que están pasando necesidades.



¿Cómo hacer oídos sordos frente a esta situación?



No se entiende el empecinamiento de algunos políticos de nuestro país, al negar que el gobierno cubano es una dictadura. Y la respuesta es siempre la misma: la causa de la crisis en Cuba es debido al embargo de Estados Unidos y a las medidas de Donald Trump. ¡Pero, por favor, hasta cuándo!

¡En la isla no hay libertad ni derechos! El que está en contra del sistema es condenado. ¿Cómo se entiende esto, entonces?



El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país ha expresado preocupación por el pueblo cubano, que reclama ante la falta de medicinas, alimentos y libertades básicas.



No sabemos cómo va a seguir esta situación, pero deseamos que se logre alcanzar un entendimiento entre ambas partes, para evitar males mayores, y quizás, por qué no, sea el puntapié inicial para poner fin a más de 60 años de dictadura.