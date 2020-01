Población en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según declaraciones del presidente, Sr. Tabaré Vázquez, si Uruguay tuviese más población, habría más consumo.



En parte es cierto, en parte no.



Países como Irlanda, Croacia, Noruega, etc. no tienen mucha más población que nosotros, de hecho ninguno pasa los 5 millones, y económicamente están muchísimo mejor.



Noruega, por dar un ejemplo, tiene entre sus grandes industrias, la nada más ni nada menos que la de astilleros de cruceros. Esta industria de avanzada, no está destinada al consumo interno.



Además, para que haya consumo tiene que haber plata en los bolsillos de la gente, cosa que aquí muchos no tenemos.



De nada sirve tener más población si le brindamos magros ingresos, como tampoco dar rienda suelta a la radicación de exiliados, que lamentablemente muchos caen en bajos empleos.



Ahora, la idea del Presidente electo, Sr. Lacalle Pou, de establecer empresarios argentinos con sus familias, ¡eso si es excelente!



Aprendamos de los países del primer mundo, EE.UU., Alemania, etc. que brindan radicación a profesionales que les haga falta; son pocos los que ingresan allá a vender cinturones o carteras en la vía pública.